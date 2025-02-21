Легенды хоккея накануне Дня защитника Отечества сыграли с бойцами в Подмосковье

Команда звездных хоккеистов провела товарищескую игру с бойцами отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ «Герои Подмосковья» в канун Дня защитника Отечества. Матч прошел в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на арене Ледового дворца имени Юрия Ляпкина в Балашихе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В составе команды Героев также выступили военнослужащие Академии РВСН имени Петра Великого.

«Справа от меня стоят Герои — те, кто боролся за нашу страну, за нашу Родину и продолжает бороться на хоккейных площадках мира. Слева от меня стоят Герои специальной военной операции, которые выполняют боевые задачи. И в преддверии нашего праздника — Дня защитника Отечества — мы проводим данный турнир. Хотел бы всем пожелать боевого духа, побед. Ну и чтобы победила дружба», — сказал командир дивизии имени Ф. Э. Дзержинского генерал-майор Дмитрий Кузнецов.

Перед началом мероприятия свою песню «Мужские слезы» исполнил солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев. Далее все собравшиеся почтили память погибших воинов минутой молчания.

Игра стала пятой в серии товарищеских встреч легендарных спортсменов с военнослужащими. Отметим, что такие матчи проходят с 2022 года. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и руководства Росгвардии в рамках проекта «Выходи во двор» организуются товарищеские матчи по футболу и хоккею.

«Спасибо всем, что сегодня собрались. Губернатор и Президент уделяют очень большое внимание нашим Героям. И сегодня на площадке — Герои спорта и Герои, которые сражаются за нашу Родину. Здесь с нами очень много семей тех ребят, которые находятся в зоне СВО. Дай Бог вам всем здоровья!» — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

20 февраля на лед вышли олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук, олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, олимпийский чемпион, серебряный призер чемпионата мира Андрей Коваленко, серебряный призер чемпионата мира Александр Гуськов, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков, обладатель Кубка Шпенглера Игорь Мишуков, чемпион мира Игорь Варицкий и призер чемпионата России, победитель Шведских хоккейный игр Руслан Берников.

«Разрешите поздравить с наступающим Днём защитника Отечества, пожелать всем здоровья и успехов. Также хочется поблагодарить участников СВО, которые рискуя своим здоровьем, защищают нашу Родину», — приветствовал гостей и участников матча Александр Якушев.

В составе команды Легенд выступили российский футболист, двукратный чемпион СССР, обладатель кубка Португалии Александр Мостовой, солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев, корреспондент ТВЦ, игрок ХК «Роспресса» Илья Данильцев, депутат Госдумы Роман Терюшков.

«Уважаемые хоккеисты, уважаемые зрители, очень приятно в третий раз видеть вас на нашем льду. Мне очень приятно, что на этих трибунах сидит очень много солдат, которые дают нам спокойно спать ночью. Они защищают нас. И хотелось бы еще раз отметить ту боевую выправку, которую вы проявляете на линии фронта. Спасибо вам за это», — обратился к собравшимся Юрий Ляпкин.

Комментатором игры выступил российский тележурналист, спортивный комментатор телеканалов ВГТРК Григорий Твалтвадзе.

После первого периода товарищеского матча состоялось чествование подмосковной следж-хоккейной команды «Гвардия», в составе которой выступают герои СВО. Генеральный менеджер ХК «Витязь» Игорь Варицкий вручил команде от имени клуба денежный сертификат, а титулованные спортсмены — джерси с автографами каждому игроку.

«Играть с легендами, играть с участниками СВО — это великая честь, конечно. И слава Богу, что матч удался. В начале была песня «Мужские слезы». Как раз мы успели клип снять к 9 мая. Мы там снимались с сыном перед его службой в армии, сейчас он уже отслужил. Всех с праздником, с Днем защитника Отечества», — сказал Кирилл Андреев.

Игра команд «Легенды хоккея» и «Герои Подмосковья» была яркой и напряженной. Несмотря на товарищеский формат, соперники старались удерживать инициативу, в большей степени, чтобы порадовать зрителей ярким спортивным шоу. На трибунах царил ажиотаж. К финальному свистку обе команды смогли поразить ворота оппонентов равное количество раз — матч завершился со счетом 11:11.

«Я не ожидал, что будут полные трибуны. Поэтому, конечно, это очень приятно. Все получили удовольствие сегодня. Одну шайбу мне удалось забросить, еще поучаствовал в трех-четырех. Знаю, что такие встречи будут проходить регулярно, с удовольствием будем стараться приезжать», — прокомментировал игру Александр Мостовой.

Матч в Балашихе состоялся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.