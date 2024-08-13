Легенды футбольных клубов ЦСКА и «Спартак» сыграют в Подмосковье 21 августа

21 августа на стадионе «Родина» в Химках состоится дерби футбольных команд ЦСКА и «Спартак». Гала-матч звезд московских команд пройдет в рамках финального дня Кубка Игоря Акинфеева, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Игра пройдет по принципу кипербола: два тайма по 10 минут, далее по семь пенальти.

Из легендарных армейцев на поле появятся: Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий, Ролан Гусев, Владимир Габулов, Олег Корнаухов, Дмитрий Карсаков, Александр Гришин и Игорь Аксенов.

За «Спартак» сыграютАлександр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Егор Титов, Александр Ширко, Александр Самедов, Роман Павлюченко, Константин Головской и Никита Баженов.

«Кубок стартует уже совсем скоро. Мы рады, что в этом году организуем не только масштабный детский турнир для юных талантов, но и готовим особый подарок для самых преданных болельщиков — матч легенд. В нем сыграют хорошо знакомые звезды российского футбола, среди которых и мои друзья, и бывшие товарищи по команде. Надеемся, что для болельщиков будет отдельным удовольствием увидеть своих любимых игроков снова вместе и в деле», –прокомментировал Игорь Акинфеев.

Футболист отдельно поблагодарил спонсоров и партнеров, без которых не состоялся бы ежегодный праздник футбола: правительство Московской области, ДоброFON, ПСБ, ВСК, Спортмастер, Demix и Эконад.

«А также (спортсмен благодарит — ред.) информационных партнеров турнира, среди которых — Матч ТВ, телеканал „360“, Спорт24, Советский спорт, Спортс и РИАМО», — сказал именитый вратарь.

После гала-матча все желающие смогут получить автографы у звезд футбола.

Также 21 августа пройдут финалы основной сетки турнира и традиционных увлекательных футбольных форматов — кипербола и кипербатла. Победителей Кубка будет награждать сам Игорь Акинфеев.

Вход на мероприятие свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте турнира Akinfeev-cup.ru.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.