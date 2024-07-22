«Легенды футбола» сыграли в Солнечногорске

Легендарные футболисты провели седьмую игру в рамках летнего сезона проекта «Выходи во двор» в Солнечногорске. Звездная сборная продолжила победную серию и обыграла любительскую команду городского округа со счетом 8:5, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

За игрой «Легенд футбола» и команды жителей наблюдали порядка 1500 болельщиков. На поле стадиона «Металлург» вышли прославленные футболисты: Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Вязьмикин, Олег Корнаухов, Василий Иванов и Александр Филимонов в воротах, а также бессменный капитан команды «Легенды футбола», победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, чемпион России и Португалии, обладатель Кубка России и Португалии Дмитрий Аленичев. Руководил игрой звёздной сборной с тренерской бровки трехкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин. Также в составе команды «Легенды футбола» выступил победитель розыгрыша проекта «Суперлига Подмосковья» Роман Пермяков.

«В рамках губернаторской программы «Выходи во двор» Московская область организует шикарное мероприятие. Это действительно то, чего не хватает современным детям. Когда я был маленьким и видел, как тренируются футболисты сборных команд, я просто летал на крыльях. Я надеюсь, что дети, которые сегодня играют с легендами в футбол, зарядятся, получат впечатления и мотивацию. А ребята, с кем я играл когда-то в сборных, подарят детям такие эмоции, о которых они, наверное, никогда не мечтали», — поделился Олег Корнаухов.

Перед гала-матчем для юных футболистов из местных секций состоялись мастер-классы, в ходе которых каждый участник смог сыграть в одной команде с мэтрами отечественного спорта.

Для гостей мероприятия и зрителей на трибунах была подготовлена насыщенная развлекательная программа с розыгрышем памятных подарков. Зрелищное противостояние легенд и любителей прошло под «живые» комментарии дуэта профессиональных спортивных журналистов Виктора Гусева и Олега Жолобова.

«Этот фестиваль футбола на самом деле не для взрослых, а для детей. Потому что ребята проводили мастер-класс, почти 45 минут играли с мальчишками, говорили на одном языке футбола, а потом вышли и показали, как на самом деле нужно играть в футбол. Поэтому очень важно, что пришли родители, увидели, что можно быть известными, популярными, благополучными благодаря спорту. Хочу спасибо сказать легендам за то, что на каждом мероприятии они приветствуют детей участников специальной военной операции. Сегодня подарили мячи с автографами, шарфы, сделали фотографии на память. Мне один папа в социальных сетях написал: «Огромное спасибо. Сын был в восторге». Вот это очень важно, что мы вместе, что мы одна страна», — сказал Олег Жолобов.

Седьмой матч третьего летнего сезона проекта «Выходи во двор» продолжил серию побед команды легендарных футболистов. Встреча завершилась со счетом 8:5 в пользу профессионалов. Напомним, что на сегодняшний день за все три сезона «Легенды футбола» не потерпели ни одного поражения.

В рамках третьего летнего сезона проекта «Выходи во двор» команда «Легенды футбола» проведет 10 матчей с командами жителей Подмосковья. С момента запуска проекта «Выходи во двор» команда Легенд провела более 30 матчей с любительскими коллективами из различных городских округов Подмосковья. Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.