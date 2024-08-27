Легенды футбола сыграют с жителями Ногинска 31 августа

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Жители Ногинска смогут проводить лето в компании Легенд футбола. 31 августа в городском округе состоится восьмая игра сезона проекта «Выходи во двор», в рамках которой именитые футболисты сыграют с любительской командой, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На поле стадиона «Старт» звездная команда по традиции выйдет во главе с капитаном, победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом России и Португалии, обладателем Кубка России и Португалии Дмитрием Аленичевым. Основу сборной профессионалов составят: Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Дмитрий Вязьмикин и Александр Филимонов на позиции голкипера.

Неизменным тренером Легенд футбола вот уже третий сезон остается трехкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин. Напомним, что под его руководством в рамках проекта «Выходи во двор» прославленные спортсмены не проиграли ни одной встречи.

​Перед гала-матчем звёздные игроки вместе с юными любителями футбола из местных секций проведут разминку и мастер-классы.

Для гостей мероприятия и зрителей на трибунах подготовлена насыщенная развлекательная программа с розыгрышем памятных подарков. Болельщики также смогут насладиться главной игрой дня под «живые» комментарии спортивного журналиста и депутата Московской областной Думы Олега Жолобова.

Мероприятие состоится 31 августа по адресу: Московская область, Богородский городской округ, г. Ногинск, 2-й Кардолентный проезд, д. 8, стадион «Старт». Возрастное ограничение: 0+.

Программа мероприятия:

10:00 — футбольная тренировка от профессиональных тренеров проекта «Выходи во двор», начало работы аттракционов;

11:00 — начало мастер-классов от игроков команды Легенд;

12:00 — торжественная церемония открытия;

12:15 — начало гала-матча.

В рамках третьего летнего сезона проекта «Выходи во двор» команда «Легенды футбола» проведет 10 матчей с командами жителей Подмосковья.

С момента запуска проекта «Выходи во двор» команда Легенд провела более 30 матчей с любительскими коллективами из различных городских округов Подмосковья. Напомним, что проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.