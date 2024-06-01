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Легенды футбола 8 июня сыграют с жителями Луховиц на стадионе «Авиатор»

​Звезды российского футбола 8 июня проведут игру с жителями городского округа Луховицы, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области. Данный матч станет вторым в рамках третьего летнего сезона проекта губернатора Московской области «Выходи во двор».

Капитан команды «Легенды футбола», победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, чемпион России и Португалии, обладатель Кубка России и Португалии Дмитрий Аленичев выйдет на поле стадиона «Авиатор» вместе с другими прославленными игроками: Егором Титовым, Александром Самедовым, Дмитрием Тарасовым, Александром Ширко, Дмитрием Хлестовым, Василием Ивановым и Александром Филимоновым.

​Тренирует команду звезд трехкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.

​По доброй традиции для зрителей на трибунах игру прокомментирует «голос» проекта «Выходи во двор» — спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

​Перед стартовым свистком, возвещающем о начале гала-матча, легендарные футболисты проведут мастер-классы для юных спортсменов из местных футбольных секций.

​Дата проведения: 8 июня 2024 года.

​Место проведения: Московская область, г. Луховицы, ул. Островского, влад. 20, стадион «Авиатор».

​Программа мероприятия:

10:00 — футбольная тренировка от профессиональных тренеров проекта «Выходи во двор», начало работы аттракционов.

11:00 — начало мастер-классов от игроков команды Легенд;

12:00 — торжественная церемония открытия;

12:15 — начало гала-матча.

​​Особо отметим, что в рамках третьего летнего сезона проекта «Выходи вы двор» команда «Легенды футбола» проведет 10 матчей с командами жителей Подмосковья. Матч-открытие нового летнего сезона состоялся в Серпухове на поле реконструированного стадиона «Спартак» и собрал свыше 2500 зрителей. После игры в Луховицах звездные футболисты посетят еще восемь городских округов: Подольск, Одинцовский, Наро-Фоминский, Солнечногорск, Дубна, Королев, Богородский и Пушкинский.

​​За два сезона звездная сборная провела более 25 матчей с любительскими командами из различных городских округов Подмосковья. Напомним, что проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.