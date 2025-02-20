Легендарный боксер Рой Джонс объявил о визите в Марий Эл
Фото - © РИА Новости, Кирилл Зыков
Знаменитый боксер Рой Джонс объявил о предстоящем визите в Марий Эл накануне турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В преддверии Дня защитника Отечества, 22 февраля, легендарный спортсмен посетит республику, сообщает РЕН ТВ.
«22 февраля я приеду в ваш прекрасный город, чтобы вместе с вами отпраздновать День защитника Отечества. <…> Так что, что бы вы ни делали 22 февраля, приходите к нам. Я буду там», — сказал боксер.
В программе визита Джонса запланирована встреча с руководителем региона Юрием Зайцевым для обсуждения организационных моментов предстоящего боксерского турнира и других важных вопросов.
28 февраля Ледовый дворец «Марий Эл» в Йошкар-Оле примет очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Центральным событием вечера станет противостояние российского боксера Сергея Кузьмина и ганского спортсмена Эбенезера Тетте.