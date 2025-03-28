Легенда футбола Дани Алвес отсидел год за изнасилование, которого не совершал

Футболист Дани Алвес признан невиновным в изнасиловании, за которое был в тюрьме

Апелляционная палата суда Каталонии единогласно отменила приговор бразильскому футболисту Дани Алвесу по делу о сексуальном насилии в ночном клубе. Ранее его приговорили к 4,5 года тюрьмы, до оправдательного решения он провел за решеткой 14 месяцев, сообщает Marca .

Алвеса обвиняла молодая девушка, заявлявшая, что в декабре 2022 года футболист изнасиловал ее в Барселоне. Позже прокуратура подала апелляцию и требовала увеличить тюремный срок спортсмена до 9 лет, а потерпевшая сторона запрашивала фигуранту 12 лет.

Однако уголовная палата территориального высшего суда, в состав которой вошли три женщины и один мужчина, единогласно решила, что показания потерпевшей недостаточны для обвинительного приговора Алвесу. Вместе с тем судьи заявили, что недоказанность позиции обвинения не означает, что «истинной гипотезой является та, которую отстаивает защита подсудимого».

Тем не менее суд оправдал Дани Алвеса. Он находился в тюрьме предварительного заключения с 20 января 2023 года по 25 марта 2024 года, после чего его освободили под залог в 1 миллион евро.

Дани Алвес является вторым самым титулованным футболистом в мире после аргентинца Лионеля Месси. Бразильский защитник выступал за клубы «Барселона», «Севилья», «Ювентус», ПСЖ и другие.