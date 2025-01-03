Ледовое шоу Татьяны Навки «Новогодний самовар» пройдет в Балашихе 5 января

Прославленная олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка и многократный победитель и призер чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев приготовили премьеру «Новогодний самовар» — душевную историю о теплых зимних встречах. На лед выйдут олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, мастер спорта Максим Ковтун, танцевальный дуэт Александры Степановой и Ивана Букина и другие известные фигуристы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Мероприятие пройдет на катке в Пестовском парке (микрорайон Железнодорожный, улица Луговая) 5 января в 19:30. Вход свободный.

1 декабря в Московской области стартовал проект «Зима в Подмосковье», который уже стал традицией. В рамках этой программы жители и гости региона смогут насладиться бесплатными ледовыми спектаклями с участием звёзд фигурного катания. Всего в сезоне 2024/2025 в Подмосковье известные фигуристы представят 29 спектаклей в различных муниципалитетах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.