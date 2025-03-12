Курсанты Воскресенска приняли участие в межрегиональных соревнованиях

Курсанты военно-патриотического клуба «ШТОРМ» Максим Першин, Николай Кутинов и Артем Харин представили свой клуб на межрегиональных соревнованиях «Крылья будущего», прошедших в Реутове. Мероприятие собрало юных бойцов из военно-патриотических объединений Москвы, Московской и Владимирской областей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа соревнований включала в себя как традиционные дисциплины, так и современные, связанные с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В числе классических испытаний были: стрельба из лазерных имитаторов автомата Калашникова и винтовки, сборка и разборка автомата Калашникова и пистолета Макарова, снаряжение магазинов патронами и, конечно же, динамичная тактическая стрельба, где важна не только меткость, но и умение быстро реагировать на изменяющуюся обстановку.

Однако «Крылья будущего» — это не только дань традициям. Соревнования активно отражали современные реалии, включающие в себя использование беспилотных технологий. Курсанты «ШТОРМа» продемонстрировали свои навыки управления мини-дронами, провели техническое моделирование полетов на симуляторе, а также блеснули своими знаниями в области БПЛА, отвечая на вопросы сложной викторины.

Участие в «Крыльях будущего» стало для курсантов клуба «ШТОРМ» не просто соревнованием, а ценным опытом. Они не только показали свои умения, но и получили бесценные знания и завели новые знакомства с единомышленниками из других регионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.