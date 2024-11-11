Курсанты клуба «Высота» из Раменского стали призерами сборов во Владимирской области

Воспитанники военно-патриотического клуба «Высота» под руководством заместителя Атамана Союза Казаков Воинов России и Зарубежья Ярославской области, сотника Николая Юдина 26 октября прибыли к месту проведения сборов в д. Дорониха, Ковровского района, Владимирской области, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

110 человек из Карелии, Твери, Мичуринска (Тамбовская область), Москвы, Раменского и Коврова участвовали в сборах.

Условия быта и распорядок дня для всех участников мероприятия был армейский. Это означает подъем в 7 утра, пробежка с голым торсом 3 км, зарядка, уборка территории и палаток, водные утренние процедуры, а также наряд по кухне. Ребята ежедневно готовили завтрак, обед и ужин на полевой кухне.

Темы занятий на сборах — строевая подготовка, практическая топография, стрельба из пневматической винтовки, пистолета, а еще метание гранаты, метание ножей и малой саперной лопаты. Не обошлось без разборки-сборки автомата, РПК. Кроме того, снаряжение магазина патронами, тактическая медицина, изучение Устава Вооруженных сил РФ, и познание РХБЗ. Почти каждый день участники тренировались в ЛазерТаг. После ужина- просмотр патриотических фильмов.

Все занятия будних дней были направлены на подготовку к VII Военно- патриотическому турниру памяти Героя России Ивана Шелохвостова.Сам Турнир стоял из двух этапов: 2 ноября- ЛазерТаг, 3 ноября — историческая викторина и марш-бросок 10 кмпо пересеченной местности с 14 этапами препятствий и с преодолением водной преграды.

На старт марш-броска вышло 10 команд. Маршрут движения по лесу многим командам был знаком- они его проходят не в первый раз.

В результате при подведении итогов первое место заслуженно получили ребята из Твери, второе у Коврова, третье –у курсантов ВПК «Высота» из г. Раменское.

На закрытие сборов и награждение приехали сослуживцы Героя России Ивана Шелохвостова, представители администрации Владимирской области и Ковровского района. Закончились сборы 5 ноября. Уставшие, но довольные с новым опытом и знаниями ребята разъехались по домам, чтобы снова начать тренировки для участия в новых военно-патриотических мероприятиях.

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