«Куньлунь» одержал шестую победу подряд в Подмосковье

На «Арене Мытищи» имени В. И. Шалимова прошел очередной матч первенства КХЛ. Пекинский «Куньлунь Ред Стар» в переходящий период от старого года к новому выдает рекордную для себя победную серию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Возможно, это связано с тем, что китайский новый год отмечать начинают только 29 января, а в связи с этим команда находится в лучшей форме, чем их соперники. С другой стороны, представителей Поднебесной в коллективе не так много. В основном это заокеанские легионеры, европейцы и россияне.

В матче с одним из лидеров первенства — московским «ЦСКА» тренерский штаб дал отдохнуть блестяще отработавшему новогодний отрезок голкиперу Джереми Смиту. Впервые на мытищинский лед вышел Патрик Рыбар, для которого эта игра стала дебютной в КХЛ. И новый представитель вратарского цеха «драконов» не подвел, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

«Куньлунь» же отличился по разу в каждом из периодов. Два гола на счету капитана команды — Спенсера Фу. Финальную точку в матче поставил Тайлер Граовац — 3:0.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.