Культурно-досуговый центр «Дулевский» приглашает принять участие в конкурсе «Народное достояние»

Жителей Орехово-Зуевского городского округа приглашают принять участие в конкурсе-дефиле «Народное достояние», который пройдет в рамках празднования Дня народного единства в парке культуры и отдыха «Дулевский», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участникам предлагается продемонстрировать свою семейную реликвию или изготовить ее своими руками — рушник с блюдом, украшенный узорами или орнаментом национальностей/народностей или регионов Российской Федерации.

Роспись, вышивка, аппликация, дизайн — полет фантазии при изготовлении рушника не ограничен. Каждый участник получит диплом, а победители конкурса — памятные подарки.

Подать заявку на участие можно до 30 октября по ссылке: https://clck.ru/3Pq8Zf

Также 4 ноября в Ликино-Дулеве пройдет «КультПросветЗабег», приуроченный к празднованию Дня народного единства. Участников ожидают две дистанции: 4 км — для новичков, юных спортсменов и семей с детьми, 8 км — для более опытных бегунов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.