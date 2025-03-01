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Кубок России по пара-карате стартует в Клину в субботу

1 марта 2025 года в ФОК «Триумф» городского округа Клин (г. Клин, ул. Клинская, д. 44) состоится Кубок России по пара-карате. Эти соревнования являются отборочными на чемпионат Европы, который пройдет с 6 по 13 мая 2025 года в г. Ереван, Армения, сообщает пресс-служба администрации округа.

В соревнованиях в Клину участвуют 56 спортсменов из 12 регионов РФ (ДНР, г. Санкт-Петербург, Московская, Челябинская, Калининградская, Тульская области и др.).

Московскую область представляют спортсмены отделения адаптивого каратэ спортивной школы олимпийского резерва «Клин Спортивный» в количестве 20 человек. Это будет самая многочисленная команда соревнований. Торжественное открытие спортивного мероприятия состоится в 13:00.

Возрастное ограничение: 12+. Вход свободный.

Ранее администрация городского округа Клин заявила о готовности создать инновационный комплекс реабилитации ветеранов боевых действий (с потерей конечностей, утратой подвижности, частичная парализация) на базе отделения адаптивного каратэ в Клину.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.