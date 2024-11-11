Кубок России молодежной лиги стал главным спортивным событием октября в Подмосковье

Первый завоеванный Кубок России молодежной лиги в истории подмосковного волейбольного клуба «Заречье-Одинцово-2» был признан главным спортивным событием октября по версии подписчиков Telegram-канала министерства физической культуры и спорта Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

​Данный опрос проходил со 2 по 11 ноября. Большинство респондентов проголосовали за победу «Заречья-Одинцово-2» в Кубке России молодежной волейбольной лиги — 48%.

​Вторым по популярности событием месяца стал официальный старт единой школьной лиги Московской области. За соответствующий вариант ответа отдали свои голоса 37% опрошенных.

​И замкнул тройку главных событий октября уникальный турнир по фиджитал-единоборствам в Раменском городском округе. Такой формат соревнований пришелся по душе 5% участников голосования.

Волейболистки из молодежной команды «Заречье-Одинцово» со счетом 3:2 одержали победу в финале над соперницами из «Динамо-РЦСП» и завоевали Кубок России молодежной лиги. Ранее, в заключительной игре группового этапа волейболистки из Подмосковья со счетом 3:0 одолели команду «Спарта-2» из Нижнего Новгорода и заняли первое место в своей группе. Затем, в первом раунде плей-офф, они переиграли команду «Ленинградка-2» из Санкт-Петербурга. Подмосковные волейболистки дошли до финала без единого поражения.

​Кубок России молодежной волейбольной лиги проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры в регионе.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.