Кубок России и Кубок Подмосковья по кольцевым гонкам пройдет в Волоколамске

В Волоколамском городском округе на автодроме Moscow Raceway 6 июля пройдут Кубок России и Кубок Московской области по кольцевым гонкам на выносливость, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

​Соревнования состоятся в рамках третьего этапа Российской серии кольцевых гонок Эндуранс (СМП РСКГ Эндуранс). Зрителей и гостей ждут шесть часов захватывающих авто-сражений, а также большой автофестиваль с массой развлечений.

​В гонках примут участие лучшие отечественные пилоты: экс-гонщики Формулы-1 Виталий Петров и Сергей Сироткин, победитель FIA WEC LMP2 Роман Русинов, победитель SMP GT4 Russia Денис Ременяко, победитель этапов Формулы-3 Александр Смоляр, призер Кубка Ле-Мана Кирилл Смаль и другие.

​На старт выйдут больше 20 сильнейших экипажей страны, представляющие такие команды как: «SMP Racing», «X-Motorsport», «YADRO Motorsport», «ШИШКОЙЛ», «Кэпитал Рэйсинг Тим», «BALCHUG RACING», «Искра Моторспорт», «Mazda Karting Academy», «Балашихинский УЦ ДОСААФ РФ» и другие.

​Перед стартом прямо на финишной прямой состоится концерт группы Антона Самойлова, которая исполнит хиты 90-х из нашумевшего отечественного сериала.

​Также у зрителей будет возможность совершить прогулку по рабочей зоне пит-лейн, присоединиться к экскурсии в паддок и боксы команд, познакомится со спортсменами и их гоночной техникой, а также сделать уникальные фото со стартовой прямой. Во время прогулки по питлейн по трассе проедут участники выставки ретро-автомобилей. Кроме того, при лётной погоде состоится вертолетная экскурсия, где с высоты птичьего полета можно будет понаблюдать за ходом гонки.

​Вместе с тем гости фестиваля смогут прокатиться с опытными гонщиками на дрифт-такси и ощутить себя профессиональными пилотами, проехавшись за рулем модели отечественного гоночного спортпрототипа BR03 по виртуальной версии трассы Moscow Raceway. Для самых юных любителей гонок будет работать детская зона с аниматорами.

Билеты доступны на сайте организаторов, для детей до 14 лет — вход свободный.

​Мероприятие состоится 6 июля по адресу: Московская область, Волоколамский городской округ, д. Шелудьково, д. 39, автодром «Moscow Raceway».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.