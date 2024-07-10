Кубок Карякина пройдет в Королеве 21 июля

Традиционный кубок президента федерации шахмат Подмосковья Сергея Карякина в этом году стартует 21 июля в городском округе Королев. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Турнир пройдет в два этапа. Первый состоится 21 июля в Центральном городском парке города Королев. Второй — 11 августа в городском округе Домодедово в парке культуры и отдыха «Елочки».

​Оба соревнования пройдут по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени 10 минут на партию с добавлением 5 секунд на ход.

​В рамках первого этапа Кубка Карякина состоятся четыре отдельных турнира: открытые соревнования для всех желающих, соревнования среди мальчиков и девочек 2009–2011 гг. р., 2012–2014 гг. р., а также 2015 г. р. и моложе.

​По итогам открытого турнира будут вручены дополнительные призы в зачете среди женщин и средиветеранов.

​Для всех зрителей и гостей мероприятия соревнования прокомментирует спортивный журналист, международный гроссмейстер Сергей Шипов.

​Для участия необходима предварительная регистрация. Заявки принимаются до 18 июля на сайте.

Кубок пройдет 21 июля по адресу: Московская область, городской округ Королев, улица Терешковой, 1, Центральный городской парк.

Впервые Кубок Сергея Карякина прошел в Подмосковье в 2022 году и собрал более ста участников. Турнир стал частью губернаторского проекта «Выходи во двор». В прошлом году участников количество участников удвоилось и составило уже свыше двухсот. Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.