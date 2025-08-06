Кубок Акинфеева соберет в Подмосковье 20 детских футбольных команд

​В международном Кубке Игоря Акинфеева в Химках примут участие 20 команд лучших футбольных школ стран СНГ, включая новые регионы РФ, а также из академии ЮАР, передает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

​Предварительные матчи седьмого турнира на призы легенды российского футбола пройдут с 17 по 19 августа на арене «Новые Химки», а 20 августа зрителей ждет финал на стадионе «Арена Химки». В этот же день на арене пройдет гала-матч с участием футбольных звезд: «Сборная ЦСКА» сыграет против «Сборной друзей Акинфеева».

​В этом году за трофей традиционно сразятся ведущие российские академии: ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и другие, также приедут команды из новых регионов России. Среди знакомых зарубежных коллективов из Белоруссии и Киргизии есть и новичок — команда «Спартак Дурбан» из ЮАР.

​Кроме классического футбольного турнира спортсменов ждут ещё две игровые дисциплины: кипербол и кипербатл.

​«Этот турнир мы проводим в седьмой раз — приятно осознавать, что цели, которые мы обозначили в самом начале, сохраняются и сейчас. Все эти годы я вижу горящие глаза ребят, старающихся проявить себя и победить. Любовь к футболу — именно то, для чего и создавались эти соревнования. Очень рад, что к нам присоединяются команды из-за рубежа, придавая турниру статус международного. Также мы продолжаем популяризировать кипербол и кипербатл, которые открывают новые направления для все большего числа молодых футболистов. Считаю, что эти форматы делают наш турнир уникальным. Особенную благодарность выражаю губернатору Московской области Андрею Воробьеву и партнерам проекта, чье участие и поддержка делают проведение Кубка Игоря Акинфеева возможным. Желаю удачи всем участникам турнира!» — поделился Игорь Акинфеев.

​Идея уникального турнира принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву. В 2018 году первый Кубок Игоря Акинфеева прошел среди детских футбольных школ Московской области, а в 2025 году турнир станет самым представительным за всю историю проведения, объединив команды из разных стран мира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.