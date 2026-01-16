Ксения Каблукова из Подмосковья завоевала бронзу на Кубке России по прыжкам с трамплина

Спортсменка центра олимпийских видов спорта Московской области Ксения Каблукова заняла третье место на VIII этапе Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина в дисциплине «трамплин К-90» среди женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ксения Каблукова, представляющая областной центр олимпийских видов спорта, стала бронзовым призером VIII этапа Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования проходили в Нижнем Тагиле Свердловской области с 14 по 19 января 2026 года.

Победу в женской дисциплине «трамплин К-90» одержала спортсменка из Краснодарского края, серебряную медаль завоевала участница из Магаданской области. Организаторы отметили, что соревнования проходили в сложных погодных условиях: из-за сильного мороза старт несколько раз переносили, температура опускалась почти до -30°C.

Этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина проходят в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.