Ксения Гусева из Подмосковья завоевала серебро на чемпионате по тхэквондо в ОАЭ

Спортсменка Ксения Гусева из Краснознаменска заняла второе место на 13-м международном чемпионате по тхэквондо Fujairah Open среди кадетов в ОАЭ, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ксения Гусева, представляющая УОР №1 из Краснознаменска, стала серебряным призером 13-го международного открытого чемпионата по тхэквондо Fujairah Open среди кадетов 12–14 лет в весовой категории до 51 кг.

Ранее еще одна подмосковная спортсменка, Валерия Скапровская из областного Центра олимпийских видов спорта и УОР №1, заняла второе место в весовой категории до 67 кг.

Чемпионат Fujairah Open с международным статусом G2 проходит с 1 по 5 февраля 2026 года в городе Фуджейра (ОАЭ) на базе спортивного комплекса «Заид Спорт Сити». В соревнованиях участвуют более 2000 спортсменов из разных стран, которые борются за рейтинговые очки WT.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.