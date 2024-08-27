Крытый футбольный манеж построят на стадионе «Орион» в Балашихе в этом году

В Балашихе в этом году завершаются работы на стадионе «Орион» в мкр. Железнодорожный. Здесь планируют построить крытый футбольный манеж. Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров во время оперативного совещания со своими заместителями и начальниками профильных управлений администрации округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы развиваем спорт и строим новые объекты не только за счет бюджетных средств, но и привлекаем инвесторов. Так, на „Орионе“ зимой прошлого года мы открыли уже вторую в городе крытую ледовую арену (первую в микрорайоне Железнодорожный — ред.). В этом году на стадионе планируем возведение крытого футбольного манежа за счет инвестора», — сказал Сергей Юров.

Он добавил, что в День города на стадионе откроют трибуны и проведут первый матч. С сентября начнутся занятия детско-юношеской спортивной школы, а до конца 2024 года завершат ремонт ФОКа с бассейном.

Реконструкцию стадиона «Орион» проводят по губернаторской программе «Спорт Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.