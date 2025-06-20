«Крыльям Советов» предложили 29-летнего защитника «Ростова» Калинина
Защитник «Ростова» Калинин может перейти в «Крылья Советов»
Самарские «Крылья Советов» рассматривают 29-летнего защитника «Ростова» Игоря Калинина, который последний сезон провел в воронежском «Факеле» на правах аренды, сообщает Metaratings.ru.
Существует вероятность, что футболист присоединится к самарскому клубу на правах свободного агента.
В прошлом сезоне Калинин принял участие в 24 играх за «Факел», отметившись одной результативной передачей.
Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 700 тыс. евро.