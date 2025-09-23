сегодня в 17:53

Крупный школьный турнир по баскетболу пройдет в Раменском

Турнир по стритболу среди школьников состоится 27 сентября. Его организуют Благотворительный фонд «Дари свет», Раменская ассоциация баскетбола, Ильинская школа № 26 и дизайн-студия «Трид». Соревнования пройдут на базе Ильинской школы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Как сообщила один из организаторов спортивного мероприятия, учредитель БФ «Дари свет» Светлана Брюханова в интервью Раменскому радио: «Это губернаторская программа „Школьная лига“. Турнир посвящен 80-летию Победы, поэтому его цель — спортивное и патриотическое воспитание молодого поколения. Регистрация участников начнется 27 сентября в 9:30, после чего состоится официальное открытие и сам турнир».

Соревнования пройдут в трех возрастных группах. К участию заявились 16 команд. Победители получат право выступить на областном уровне.

Жеребьевка прошла 22 сентября в спортивном комплексе «Борисоглебский». Команды распределили по группам, в которых юные спортсмены начнут свой путь к областному турниру.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.