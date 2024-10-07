сегодня в 10:30

Крупнейший в РФ забег по природному рельефу Trail прошел в Москве

Сотрудники «Газпромнефти — смазочные материалы» приняли участие во Всероссийском забеге по природному рельефу Trail. Его организовывают в соответствии с федеральным проектом «Спорт — норма жизни».

Trail прошел в московском спорткомплексе «Альфа-Битца». На пробежку вышли специалисты всех производственных площадок компании.

Поучаствовать в забеге можно было на дистанциях 5 или 10 километров. На пути участникам встречались препятствия и разные ландшафты местности.

Перед тем, как допустить участника к гонке, его состояние здоровья проверяли медики. Без разрешения врачей никто в соревнованиях не участвовал.

«Газпромнефть — смазочные материалы» оказала поддержку одному из самых популярных забегов в РФ в соответствии со своей комплексной программой развития зож.

Компания создала экосистему здорового образа жизни для сотрудников, рассказал гендиректор Анатолий Скоромец. Возможности программы на постоянной основе расширяются. Сотрудники постоянно участвуют в спортивных мероприятиях во всей РФ, например, в «Лыжне России», событиях «Забег.РФ», Сибирском международном марафоне и других.

«Мы активно проводим спортивные мероприятия внутри компании», — добавил Анатолий Скоромец.