Кровлю ледового спорткомплекса «Лидер» в Ивантеевке отремонтируют в этом году

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов провел рабочую встречу на крыше спорткомплекса «Лидер». Ее состояние уже давно вызывает нарекания спортсменов и тренерского состава. Постоянные протечки мешают эффективным тренировкам. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Крыша давно требует ремонта. Планируем произвести полный демонтаж мембранного покрытия, теплоизоляций, металлоконструкций молниезащиты, парапетных крышек. Будет проведен монтаж с применением специализированных материалов, рабочие установят системы предупреждения протечек», — комментирует предстоящие работы глава округа Максим Красноцветов.

Система предупреждения протечек предназначена для ранней диагностики повреждения гидроизоляционных систем, что позволяет быстро отреагировать и оперативно устранить течь. Герметичность гидроизоляции по окончании ремонта проверят прибором «Изотест».

Начало работ запланировано на 20 мая, когда спортсмены МАУ ДО «СШ „ЛИДЕР“ уйдут на каникулы. Завершить реновацию крыши планируют до 31 июня 2025 года.

Спортивный комплекс «Лидер» в Ивантеевке был открыт в 2016 году. Он пользуется большим спросом у детей и взрослых, которые занимаются хоккеем, фигурным катанием и любят активный досуг на ледовой арене.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.