Кровь из глаз и скальпа: пауэрлифтер из Австралии перенапрягся во время приседа

В Австралии пауэрлифтер так напрягся во время приседа, что у него из глаз и скальпа брызнула кровь. Спортсмен планировал поднять штангу весом 410 кг, сообщает Baza .

Паша Осман поставил локальный рекорд в Австралии, присев со штангой в 402,5 кг. Однако Пауэрлифтер решил не останавливаться на достигнутом предпринял попытку взять 410 кг.

На опубликованных кадрах видно, как Осман пытается поднять штангу, однако в этот момент из глаз и головы спортсмена полилась кровь.

По словам врачей, из-за сильнейшего давления кровь смешалась с потом и вышла наружу через поры. В настоящее время спортсмен чувствует себя хорошо.