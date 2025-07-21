Сотрудники балашихинского предприятия АО «Криогенмаш» успешно выступили на Всероссийском экстремальном забеге «Гонка героев — 2025». Команда предприятия преодолела полосу препятствий протяженностью 8 км за 1 час и 41 минуту, заняв 4 место среди более чем 140 корпоративных команд со всей страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В состав команды вошли представители различных подразделений предприятия: руководители, специалисты, инженерные сотрудники и молодые кадры.

«Гонка героев» — это в первую очередь про команду. Именно на таких мероприятиях люди по-настоящему сближаются. Устал, но улыбаешься, потому что рядом — свои. Это не просто забег — это драйв, преодоление себя и командный дух в чистом виде. В этом году было особенно непросто — трасса, дождь, грязь, но именно так и формируется настоящая команда», — рассказал начальник бюро технологической подготовки производства Александр Ищук.

«Гонка героев» — экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности, организованный проектом «Лига Героев». Соревнование проводится с 2013 года и за 12 лет стало одним из самых масштабных массовых спортивных событий в стране.

Участники преодолевают дистанции, включающие десятки различных препятствий — от водных и грязевых участков до стен, сеток, траншей и других элементов, требующих не только физической силы и выносливости, но и командной работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.

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