Красногорские школьники поучаствовали в соревнованиях «ГТО. Командный зачет»

На базе одной из школ городского округа Красногорск прошел традиционный муниципальный этап соревнований «ГТО. Командный зачет». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«30 школ приняли участие. От каждой пять мальчиков и пять девочек, но командный зачет считался по лучшим результатам», — сказала главный специалист Управления образования Администрации городского округа Ирина Башкина.

Ребята сдали зачеты по прыжкам с места, наклонам туловища вперед на время, подъемам туловища из положения лёжа, подтягиванию, а также поучаствовали в эстафете. Соревнования по эстафете и прыжкам в длину прошли на свежем воздухе.

«Готов к труду и обороне» — это всероссийский физкультурно-спортивный комплекс, созданный в целях совершенствования государственной политики в области физической культуры и спорта. Программа нацелена на развитие массового спорта и оздоровление нации. Чтобы получить значок ГТО, участникам нужно выполнить упражнения разных уровней сложности, уложившись в нормативы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.