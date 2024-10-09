Красногорская женская команда примет участие в хоккейном турнире в ОАЭ

На турнире Union Ice Hockey Tournament UAE, проходящем с 5 по 12 октября в городах Аль-Айн и Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах, Россию представляет хоккейная команда из Красногорска Wosk 1147. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сильнейшие команды мира соревнуются за звание лучшей в дивизионах. Красногорские спортсмены уверенно выступают в дивизионе А, сражаясь с официальными сборными ОАЭ, Ирана, Индии и Филиппин.

Команда Wosk 1147 продемонстрировала высокий класс игры, одержав победы над соперниками из ОАЭ и Индии. Успех в матчах не только подтвердил высокий уровень подготовки и слаженности команды, но и укрепил ее позиции в гонке за призовые места турнира.

Wosk 1147 под руководством опытного тренера Анны Пузыревской и капитана команды Иветты Макаровой объединяет игроков с разносторонними талантами и сильным стремлением к победе.

Каждый матч для красногорских спортсменов — не просто игра, а борьба за престиж страны на международной арене.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.