Красногорск занял второе место в Подмосковье по числу знаков ГТО в 2025 г

Жители Красногорска получили 3 560 знаков отличия ГТО за 2025 год, что позволило округу занять второе место среди муниципалитетов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Городской округ Красногорск вошел в тройку лидеров по количеству знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2025 году. С января по декабрь жители округа получили 3560 знаков ГТО, что обеспечило муниципалитету вторую позицию в рейтинге.

Первое место заняли Химки, третье — Люберцы. Знак отличия ГТО дает абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в вуз.

С 1 января 2025 года за выполнение нормативов комплекса можно оформить налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей за налоговый период — эта сумма освобождается от уплаты НДФЛ.

В Московской области работают 64 центра тестирования ГТО, где жители могут пройти испытания и получить знак отличия. Адреса центров доступны на сайте министерства.

Спортивные мероприятия комплекса ГТО проводятся в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.