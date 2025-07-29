«Краснодар» хочет предложить Сперцяну новый контракт на улучшенных условиях
«Краснодар» готов продлить контракт со Сперцяном на улучшенных условиях
Фото - © Антон Зайцев/soccer.ru
«Краснодар» намерен предложить своему капитану, Эдуарду Сперцяну, обновленное соглашение о сотрудничестве с более выгодными условиями. Действующий контракт футболиста истекает в 2026 году, сообщает Metaratings.ru.
Сперцян, являясь воспитанником «Краснодара», сыграл за команду 145 игр, отметившись 44 забитыми мячами и 32 голевыми передачами.
По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.
Ранее журналист Айк Ованнисян сообщал, что «Саутгемптон» сделал предложение «Краснодару» о трансфере Сперцяна за 12,5 млн евро.