«Космос» из Долгопрудного завоевал серебро во Второй футбольной лиге
Подмосковные футболисты стали серебряными призерами Второй футбольной лиги
Фото - © Пресс-служба г.о. Долгопрудный
Подмосковные футболисты из Долгопрудного стали серебряными призерами Второй футбольной лиги «Дивизиона Б», сообщили в пресс-службе округа.
В последней игре сезона встречались долгопрудненский «Космос» и тамбовский «Спартак».
«Космос» в конце игры пропустил контратаку тамбовцев и проиграл.
Однако и этого результата долгопрудненцам хватило для «серебра» Первенства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.