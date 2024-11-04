«Космос» из Долгопрудного завоевал серебро во Второй футбольной лиге

сегодня в 03:27

Подмосковные футболисты из Долгопрудного стали серебряными призерами Второй футбольной лиги «Дивизиона Б», сообщили в пресс-службе округа.

В последней игре сезона встречались долгопрудненский «Космос» и тамбовский «Спартак».

«Космос» в конце игры пропустил контратаку тамбовцев и проиграл.

Однако и этого результата долгопрудненцам хватило для «серебра» Первенства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.