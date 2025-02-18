Королевские спортсмены завоевали золотые медали на чемпионате ЦФО

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В Воронеже завершился девятый чемпионат и первенство ЦФО по ушу. Королев в составе сборной Московской области представляли два воспитанника спортивной школы ушу Максим Богатель и Максим Федоров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир выдался непростым для всех участников, на татами развернулась ожесточенная борьба за золотые медали. Судья оценивали технику движений, общее впечатление от выступления и выполнение элементов повышенной сложности.

В результате спортсмены из наукограда, Максим Богатель и Максим Федоров, завоевали золотые медали и в конце апреля будут представлять честь своего города на чемпионате России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.