Королевские спортсмены завоевали медали на финале Гран-при по самбо

В финальном турнире в Казани соревновались обладатели серебряных и золотых медалей отборочных этапов Гран-при. За победу боролись 105 участников из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана и России, передает пресс-служба администрации городского округа Королев.

Королевские самбисты, в составе сборной страны показали высокие результаты, завоевав медали турнира. Два золота взяли Савелий Солдатенков и Азамат Умаев, бронзу турнира завоевал Артур Чичков.

По итогам турнира в медальном зачете сборная России на первом месте: 20 золотых, 18 серебряных, 28 бронзовых медалей. Вторыми стали белорусы у них в копилке 1 золотая, 1 серебряная медаль. Третье место у сборной из Казахстана: 2 серебряных, 7 бронзовых медалей.

Напомним: весь год проходили отборочные этапы. Первый турнир по спортивному самбо состоялся 17 апреля в Кемерове. 18 мая в Улан-Удэ боролись представители мужского боевого самбо. 30 августа Санкт-Петербург принят женский Гран-при по спортивному самбо. 12 сентября в Краснодаре прошёл отбор для представителей боевого и спортивного самбо среди мужчин.

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