Королевские спортсмены привезли с соревнований по тхэквондо два золота и бронзу Спорт сегодня в 14:48 Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Королев

В первом международном турнире по тхэквондо WT Samarkand Open, который прошел в середине августа в Самарканда, за победу боролись свыше 4 тыс. спортсменов. Честь страны и наукограда отстаивали воспитанники школы олимпийского резерва «Королев». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.