Королевские спортсмены привезли с соревнований по тхэквондо два золота и бронзу
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Королев
В первом международном турнире по тхэквондо WT Samarkand Open, который прошел в середине августа в Самарканда, за победу боролись свыше 4 тыс. спортсменов. Честь страны и наукограда отстаивали воспитанники школы олимпийского резерва «Королев». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Первую бронзовую медаль в олимпийской дисциплине керуги завоевала Таисия Марашкина, уступив по очкам более сильной сопернице. В финал соревнований вышли Ксения Здор и Иван Виноградов.
Оба показали высокий класс на татами и завоевали золотые медали международного турнира.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.