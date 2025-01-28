Королевские спортсменки завоевали серебро на первенстве ЦФО по тхэквондо

Спортсменки из Королева завоевали серебряные медали на первенстве ЦФО по тхэквондо. В командном зачете сборная Московской области заняла первое место и получила две путевки на первенство России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первенство Центрального федерального округа по тхэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет прошло в минувшие выходные в Рязани. Более 300 спортсменов из тринадцати регионов России претендовали на золото турнира.

Спортсменки федерации тхэквондо городского округа Королев в составе сборной команды Московской области показали достойные результаты. Вероника Бакаева в весовой категории до 51 кг и София Анкеева в категории до 47 кг провели по четыре поединка и стали серебряными призерами первенства, выполнив норматив на II взрослый разряд по тхэквондо.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.