Королевские шашисты приняли участие во Всероссийских соревнованиях

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С 19 сентября по 1 октября в парк-отеле «Царский лес» Одинцовского района Московской области состоялись Всероссийские соревнования по русским шашкам среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие спортсмены спортивной школы «Вымпел» из Королева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Победу одержал Георгий Сухович, а второе место занял Лев Леонов. Также в соревнованиях по классической игре среди юношей до 14 лет Леонов занял 3 место.

На торжественном открытии участников поприветствовали президент Федерации шашек России Анатолий Никитин, вице-президент ФШР Алексей Шонин и действующий чемпион мира в классической дисциплине Николай Стручков. Они пожелали спортсменам успешно выступить на этом турнире, показать свою лучшую игру.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.