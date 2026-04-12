Королёвские юные флаг-футболисты готовятся к первенству России и Европы

Сегодня в ФОК «Орбита» прошла первая тренировка Королёвской команды по флаг-футболу после возвращения некоторых ребят со сборов. Межуев Тимур, Зинченко Арина, Мищенко Артем и Филимонов Егор ездили в Сочи на учебно-тренировочные мероприятия в составе российской сборной. В сентябре спортсмены планируют поехать на Первенство Европы среди юниоров.

За неделю сборов у ребят был 21 час тренировок на поле, 18 часов теоретического материала по тактике игры, 7 утренних пробежек в гору и 1 день отдыха с прогулкой по Олимпийскому парку.

Сейчас команда «Спартак Королев» снова в полном составе. Тренер Руслан Курбанов озвучил ближайшие планы: готовятся в Первенству России 2-3 мая в Вологде. В прошлом году ребята взяли на этом чемпионате золото, обыграв вологодских «Варягов».

Флаг-футбол – это дисциплина американского футбола. Разница состоит в захвате игрока, владеющего мячом: флаг-футболисты не сбивают друг друга, а играют бесконтактно – им надо срывать флажки на поясе у противника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.