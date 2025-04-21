Королевская спортсменка стала двукратной чемпионкой первенства России по карате

Спортсменка из Королева стала двукратной чемпионкой Первенства России по каратэ киокусинкай. С 18 по 20 апреля в Нововоронеже состоялось первенство России по киокусинкай WKO среди юношей и девушек 12-13 и 14-15 лет. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 34 регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанники королевского спортивного клуба «Монолит» приняли участие в соревнования в составе сборной команды Московской области. Благодаря вкладу наших бойцов сборная заняла второе место в командном зачете, уступив сборной Санкт-Петербурга.

Единственным спортсменом, завоевавшим золотые медали в обеих дисциплинах — «ката» и «кумите» — стала каратистка из Королева Рузалина Халибекова.

Всего королевцы привезли три золотые медали, и по две серебряные и бронзовые.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.