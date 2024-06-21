Королевская спортсменка стала бронзовым призером первенства России по самбо

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Королевская воспитанница школы единоборств «Авангард» Дарья Еременко стала бронзовым призером первенства России по самбо в весовой категории до 50 кг, сообщает пресс-служба администрации городского округа Королев.

С 19 по 24 июня в городе Кемерово состоялось первенство России по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет.

Традиционно, это один из самых представительных турниров по количеству участников, на соревнование зарегистрировалось более 700 человек из каждого региона страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.