Королевская спортсменка представит Россию на чемпионате мира по боксу

Жительница Королева, мастер спорта, чемпионка России Елена Бабичева в составе российской сборной выступит на чемпионате мира по боксу среди женщин в Сербии, который состоится в Сербии с 8 по 16 марта. Спортсменка будет защищать честь России в весовой категории до 63 кг, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В составе национальной сборной жительница наукограда представит Подмосковье на международной арене. В прошлом году она проявила себя на чемпионате России в Серпухове, где одержала победу среди более 170 участниц из 48 регионов страны.

В прошлом году спортсменка стала победителем чемпионата России, который прошел в Серпухове. За победу на этом турнире боролись более 170 участниц из 48 регионов страны.

Теперь Елена Бабичева представляет Подмосковье на чемпионате мира, который пройдет с 8 по 16 марта в Нише (Сербия). На ринг выйдут спортсменки в 12 весовых категориях, Елена выступает в категории 63 кг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.