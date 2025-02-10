Королевская команда по хоккею с мячом стала лучшей на первенстве Подмосковья

В Красногорске завершился четвертый заключительный этап Первенства Московской области по хоккею с мячом среди юношей 16-17 лет. В финальных матчах принимала участие команда «Вымпел» школы олимпийского резерва «Королев», сообщила пресс-служба администрации городского округа Королев.

Спортсмены Королева показали яркую игру и одержали уверенные победы.

В первом матче финальных игр команда «Вымпел» уступила хоккеистам спортивной школы олимпийского резерва «Зоркий» из Красногорска со счетом 1:3. Однако во второй игре юные хоккеисты из Королева взяли реванш и разгромили команду «Русич» из Ликино-Дулево со счетом 8:3.

По итогам четырех этапов первенства Московской области команда «Вымпел» спортивной школы олимпийского резерва «Королев» стала лучшей и заняла первое место.

На сегодняшний день в спортивной школе «Королев» более тысячи детей и подростков занимаются различными видами спорта, включая бокс, гандбол, волейбол, футбол, хоккей, теннис и гимнастику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.