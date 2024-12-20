Конькобежцы Подмосковья завоевали 4 медали на чемпионате России

Подмосковные конькобежцы завоевали четыре медали в командных и личных стартах во второй день чемпионата России в Коломне. В копилке представителей региона два золота, серебро и бронза, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В мужских соревнованиях на 1 000 м подмосковный спортсмен Михаил Казелин показал лучший результат и завоевал золотую медаль и чемпионский титул. Он оставил позади соперников из Алтайского края и Челябинской области.

«Результатом очень доволен, счастлив. Я подошел к чемпионату на 95% идеально готовым. Дальше у меня будет масс-старт. И, возможно, побегу командный спринт», — сказал Казелин.

В личных стартах среди женщин Елена Еранина, представляющая регион, финишировала третьей на дистанции 1 000 м среди женщин. На первом и втором местах спортсменки из Нижегородской области и Москвы.

В мужской командной гонке на восемь кругов команда Московской области в составе Даниила Алдошкина, Даниила Чмутова и Максима Шарапова стали национальными чемпионами, оставив позади соперников из Москвы и Красноярского края.

Женское трио Елены Ераниной, Ирины Кузнецовой и Анастасии Семеновой завоевало серебро в командной гонке на шесть кругов. На первом месте представительницы Нижегородской области, а на третьем — спортсменки из Москвы.

Таким образом в копилке сборной Московской области пять медалей после двух дней чемпионата: две золотые, две серебряные и бронзовая. Напомним, в первый день турнира Даниил Алдошкин занял второе место в состязаниях на дистанции 5 000 м.

Чемпионат России по конькобежному спорту проходит с 18 по 22 декабря 2024 года в Коломне. В течение четырех дней будут разыграны 16 комплектов медалей. Турнир проходит по программе Олимпийских игр. В соревнованиях участвуют 100 спортсменов из 20 регионов страны.

Чемпионат России проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.