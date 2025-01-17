Конькобежцы Подмосковья взяли 5 медалей на этапе Кубка России и соревнованиях

Подмосковные конькобежцы стали обладателями пяти медалей в предпоследний день этапа Кубка России и Всероссийских соревнований «На призы заслуженного мастера спорта А. В. Кибалко». В активе сборной региона две золотые и три бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В рамках этапа рамках Кубка России на дистанции 1 000 м среди мужчин не было равных конькобежцу Михаилу Казелину, который оставил позади соперников из Санкт-Петербурга и Алтайского края.

Среди женщин на аналогичной дистанции Елена Еранина финишировала третьей. На первом и втором местах спортсменки из Нижегородской области и Москвы. Еще одну бронзу завоевали Максим Шарапов, Даниил Чмутов и Илья Иванов в командном забеге на восемь кругом среди мужчин. Лидером в этом старте стала команда из Свердловской области, а на втором месте — сборная Москвы.

На всероссийских соревнованиях в старте на 1 000 м среди юниоров 18-19 лет подмосковные спортсменки Мария Сыряная и Мария Логинова завоевали золото и бронзу соответственно. На втором месте расположилась представительница Санкт-Петербурга.

Таким образом, к финальному дню турнира в активе сборной Московской области 15 медалей: пять золотых, три серебряные и семь бронзовых.

Этап Кубка России и Всероссийские соревнования по конькобежному спорту проходят с 14 по 17 января 2025 года в Челябинске в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Следить за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области можно в Telegram и VK.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.