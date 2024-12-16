Конькобежцы Подмосковья взяли 13 медалей на турнире памяти Бориса Шавырина

​Представители Подмосковья завоевали четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту, посвященных памяти Бориса Шавырина, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В мужском забеге на 1500 метров лучшее время показал Даниил Алдошкин. Ему удалось опередить ближайшего преследователя Виктора Лобаса из Санкт-Петербурга на 1,38 секунды.

​В старте на самую длинную дистанцию в 10 000 метров победу одержал Илья Иванов. Он финишировал с солидным отрывом в 38,3 секунды.

​Подмосковным конькобежцам также удалось занять два первых призовых места в масс-старте. Первым финишную черту пересек Даниил Чмутов, а следом за ним — Михаил Казелин.

​Среди женщин лучшее время в масс-старте показала Мария Мосягина из Санкт-Петербурга. На второй позиции разместилась подмосковная спортсменка Виктория Морозова. Ее отставание от победительницы забега составило всего 0,02 секунды. И на третью ступень пьедестала поднялась еще одна представительница Московской области Елена Чеботарева. Она завершила свое выступление в 0,03 секундах от лидера.

​Кроме того, Елена Еранина показала лучший результат в забеге на 1000 метров. Второе место на счету москвички Ангелины Голиковой. И замкнула тройку призеров Виктория Морозова, завоевавшая вторую медаль на турнире.

Ранее конькобежцы из Подмосковья завоевали на данном турнире два «серебра» и три «бронзы». Второе и третье место заняли Елена Еранина и Анастасия Семенова соответственно в старте на 3000 метров. Еще одну серебряную медаль региону принес Илья Иванов в мужском старте на 5000 метров. На дистанции 500 метров среди женщин бронзовым призером стала Ирина Кузнецова. Среди мужчин в аналогичной дисциплине третьим финишировал подмосковный конькобежец Михаил Казелин.

​Всероссийские соревнования по конькобежному спорту, посвященные памяти Бориса Шавырина, прошли с 10 по 13 декабря в городе Коломна. Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.