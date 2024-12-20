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Конькобежцы Казелин и Качанова победили в забегах на чемпионате России в Коломне

Михаил Казелин и Дарья Качанова одержали победу в забегах на 1000 метров на чемпионате России по конькобежному спорту. Соревнования проходят в Коломне, сообщает «Матч ТВ» .

Результат Казелина — 1 минута 9,22 секунды. Именно он принес ему победу. На втором месте Виктор Муштаков с результатом 1 минута 9,41 секунды. Третье место занял Никита Базюк (1 минута 9,57 секунды).

На аналогичной дистанции в женском забеге победила Качанова с результатом 1 минута 15,55 секунды. Второе место заняла Александра Саютина (1 минута 17,30 секунды), третье — Елена Еранина (1 минута 17,96 секунды).

В командных забегах у мужчин победила сборная Московской области, у женщин — сборная Нижегородской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.