Конькобежцы из Подмосковья выиграли три медали на первенстве России в Челябинске

Спортсмены сборной Московской области завоевали две золотые и одну серебряную медали на первенстве России по конькобежному спорту по многоборью, которое прошло в Челябинске с 4 по 6 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В спринтерском многоборье среди юниорок победу одержала мастер спорта Ксения Сиразева из областного Центра олимпийских видов спорта в Коломне, набрав 160,510 очка. Серебряную медаль завоевала Мария Логинова, также представляющая Коломну, с результатом 162,970 очка. Бронза досталась спортсменке из Москвы.

Среди юниоров в этой дисциплине золотую медаль выиграл Савелий Пронин из Коломны, показав результат 146,080 очка. Серебро получил спортсмен из Кировской области, бронзовую награду завоевал представитель Татарстана.

Соревнования проходили в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.