сегодня в 18:31

Комментатор Скворцов угодил в реанимацию в Новосибирске

Спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске из-за того, что резко почувствовал себя плохо. По словам его друзей, ситуация очень серьезная, пишет SHOT .

Состояние здоровья Романа вызывает серьезные опасения у его близких. Медики прилагают максимум усилий для стабилизации критической ситуации.

До этого инцидента комментатор работал на матче звезд Континентальной хоккейной лиги, который проходил в Новосибирске 8 и 9 февраля.

Все обстоятельства случившегося уточняются.