Команды Подмосковья вышли в следующие стадии чемпионата России по баскетболу 3×3

​Баскетболисты мужской и женской подмосковной команды «Khimki Power» успешно вышли в следующие тандемы чемпионата России 3×3, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мужской коллектив «Khimki Power» в группе С уверенно обыграл клубы «Lucky Guys» со счетом 21:4 и «Юпитер» — 22:15. Затем подопечные Даниила Абрамовского одержали победу в стыковом матче над челябинским «Курчатовым» со счетом 17:13. Таким образом, химчане успешно преодолели отборочный тандем «Вызов» и вышли в тандем «Претендент».

​На данный момент известны девять участников тандема «Претендент»: «Шахтер» (Солигорск), «Курчатов» (Челябинск), «Самара» (Самара) «Bionord» (Пермь), «Байкал» (Иркутск), МАИ-МБА (Москва), «Металлург» (Магнитогорск), «Красная Пахра» (Москва) и Khimki Power (Химки). Последние 3 участника будут определены благодаря «wild card».

​Женская команда «Khimki Power» в матче группового этапа уступила всего один бросок клубу «Самара» — 12:13. В следующей встрече подмосковные баскетболистки проиграли казанскому «Тулпару» со счетом 13:18. Подопечные Олеси Абрамовской были вынуждены бороться за путевку в основную стадию в стыковом матче со второй командой другой группы — «Позитивом» из Челябинска. Игра завершилась со счетом 18:16 в пользу «Khimki Power».

​Теперь клуб из Московской области продолжит свое выступление в основном тандеме чемпионата вместе с семью другими участниками: МБА-МГУСиТ (Москва), «Десерт» (Екатеринбург), «Красная Пахра» (Москва), «Юпитер» (Москва), «ЦОП-Петербург» (Санкт Петербург), «Тулпар» (Казань) и «Самара» (Самара). Девятой командой станет обладатель wild card.

​В составах команд «Khimki Power» сыграли: Илья Рожков, Иван Цуканов, Александр Черевко, Сергей Драковский и Анна Бочкарева, Екатерина Павлова, Полина Святская, Софья Шабунина.

​Сезон 2023/2024 чемпионат России по баскетболу 3×3 проходит в расширенном формате. Турнир открыт для российских и иностранных команд. Чемпионы России в мужской и женской категориях определяются по итогам регулярного сезона, состоящего из 12 сдвоенных турниров — тандемов (иностранные команды не будут учтены при определении призеров национального чемпионата). Затем состоятся «Плей-ин» и «Грандфинал лиги».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.