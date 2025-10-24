Команды Подмосковья впервые выступили в национальной студенческой хоккейной лиге

В Подольске стартовал IV сезон регулярного чемпионата Национальной студенческой хоккейной лиги. К участию в турнире присоединились четыре новых коллектива из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Дебютантами чемпионата стали команды: «Granit Dragons» (Долгопрудный), СХК «Дмитров» (Дмитров), «Спартак-Орехово ГГТУ» (Орехово-Зуево) и РАНХиГС Академия Петрова (Красногорск). Всего в сезоне 2025/2026 принимают участие 22 коллектива в двух группах.

Группа А: «Студенческий Витязь» (Подольск), СХК «Люберцы» (Люберцы), Электростальский колледж (Электросталь), «Granit Dragons» (Долгопрудный), РМАТ (Химки), СГУС (Смоленск), Губернский колледж (Серпухов), РГСУ-Клин (Клин), РАНХиГС Академия Петрова (Красногорск), «Колледж „Подмосковье“-Крылья-Лобня» (Лобня), «Спартак-Орехово ГГТУ» (Орехово-Зуево).

Группа Б: Воскресенский колледж (Воскресенск), «Армада» (Одинцово), МПУ «Лидер» (Ивантеевка), «Просвет» (Мытищи), СХК «Дмитров» (Дмитров), «ВА ВКО-Тверичи» (Тверь), «Гранит МФЮА» (Чехов), МФЮА (Сергиев Посад), Щелковский колледж (Щелково), НИИИ (Балашиха), «Королев ТУ» (Королев).

Команды уже провели часть стартовых игр. «Студенческий Витязь» принимал у себя новую команду «Granit Dragons» и одержал уверенную победу со счетом 12:1. Команда Губернского колледжа обыграла соперников из РГСУ-Клин — 15:0. Хоккеисты МФЮА (Сергиев Посад) были сильнее команды МПУ «Лидер» из Ивантеевки — 12:4. Новички СХК «Дмитров» в сухую разгромили команду «ТУ Королев» — 10:0. «Спартак-Орехово ГГТУ» одержал победу над лобненским коллективом «Колледж „Подмосковье“-Крылья-Лобня» — 6:3.

IV сезон регулярного чемпионата Национальной студенческой хоккейной лиги проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Игры стартовали 11 октября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.