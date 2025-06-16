Команды Подмосковья на финале регбийной лиги показали высокий уровень подготовки

12–13 июня в Зеленограде прошел Всероссийский финал регбийной школьной лиги (тэг-регби) сезона 2024-2025 учебного года. В соревнованиях приняли участие 49 команд школьников 1-4 классов из различных регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

От Московской области на финал были приглашены 4 команды, что связано с активным развитием тэг-регби в регионе и большим количеством участников на региональном этапе.

«Проект школьной спортивной лиги по тэг-регби был запущен в Московской области в 2022 году, когда в соревнованиях участвовали команды 6-8 классов. В текущем учебном году впервые в турнире приняли участие младшие школьники — всего 85 команд», — рассказали в пресс-службе министерства образования региона.

Соревнования проходили в двух возрастных категориях. В группе 1-2 классов выступили обучающиеся Дашковской школы городского округа Серпухов и Востряковского лицея № 1 городского округа Домодедово. В группе 3-4 классов Московскую область представили Лицей № 1 городского округа Краснознаменск и Долгопрудненская гимназия.

Команды продемонстрировали высокий уровень подготовки и командной работы. По итогам учащиеся Востряковского лицея № 1 вошли в шестерку сильнейших команд своей возрастной группы, заняв 4 место.

Организация и проведение подобных турниров направлены на вовлечение школьников в регулярные занятия физической культурой и спортом. Участие в соревнованиях по тэг-регби способствует развитию командного духа, укреплению здоровья и формированию позитивного отношения к активному образу жизни.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.